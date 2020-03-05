Череповчанин выбросил из окна гитару на «Мерседес» и теперь должен выплатить 89 тысяч рублей

Череповчанина, который выбросил из окна гитару на припаркованный «Мерседес», обязали выплатить владельцу авто 89 тысяч рублей. С таким иском в суд обратилась компания, в которой была застрахована иномарка.

Инцидент произошел в апреле 2019 года возле дома № 4 по улице Раахе в Череповце. Пьяный Игорь Ч. выбросил из окна квартиры свою гитару и повредил припаркованный рядом «Mercedes GLK».

— После получения сообщения о повреждении автомобиля водитель, подойдя к автомобилю, обнаружил разбитое заднее стекло, вмятину на крышке багажника с повреждением лакокрасочного покрытия и лежащую рядом с автомобилем разломанную гитару. Опрошенный Игорь Ч. пояснил, что умысла на причинение вреда имуществу не имел и готов возместить ущерб, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В тот же день собственник «Мерседеса» обратился в АО «СОГАЗ» с заявлением о наступлении страхового случая и выплате возмещения. Уже позже, в мае 2019 года Игорь Ч. передал водителю (не собственнику машины) за причиненные неудобства и частичный ремонт авто 30 000 рублей.

Уже летом страховая компания выплатила собственнику стоимость ремонта поврежденного «Мерседеса» в размере 89 154 рублей.

— В августе 2019 года АО «СОГАЗ», ссылаясь на произведенную страховую выплату и переход к страховщику права требования к причинителю вреда в размере выплаченной суммы, обратилось в Череповецкий городской суд с иском к Игорю Ч. Общество просило взыскать с ответчика 89 154 рубля и расходы по уплате государственной пошлины в размере 2874 рублей 62 копеек, — отмечается в релизе пресс-службы.

Суд в Череповце удовлетворил требования истца. Игорь Ч. решил обжаловать это решение в областном суде, просил его отменить, поскольку он не был извещен о времени и месте рассмотрения дела. По мнению череповчанина, спор был разрешен в досудебном порядке, поскольку он возместил ущерб путем передачи 30 000 рублей водителю.

— Судебная коллегия также отклонила доводы Игоря Ч. о том, что спор разрешен в досудебном порядке, поскольку материалы дела не содержат доказательств о разрешении спора между ним и АО «СОГАЗ», возместившим за него ущерб потерпевшей. Несогласие Игоря Ч. с размером взысканного с него судом ущерба и необходимости его снижения с учетом выплаченных В. денежных средств, суд не принял во внимание, так как В. собственником автомобиля «Mercedes GLK» не является, страховая выплата произведена собственнику транспортного средства И. Вместе с тем, это не препятствует Игорю Чибакову требовать с В. возврата переданных ему по расписке денежных средств, — отмечается в решении суда.

В итоге Вологодский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.