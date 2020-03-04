Сокольчанина, который дважды угонял авто сожительницы и катался пьяным, отправили в колонию

04.03.2020 [Происшествия]

В Соколе суд признал 41-летнего местного жителя виновным в совершении двух угонов автомобиля сожительницы и преступлении, предусмотренном ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Так, 8 и 16 сентября 2019 года обвиняемый брал ключи от автомобиля сожительницы и совершал на нём поездки, не получив на то разрешения владелицы. Одну из поездок он совершил в состоянии опьянения, будучи ранее привлечён к административной  ответственности за аналогичное правонарушение. Мужчина был остановлен сотрудниками ДПС, которые, выяснили, что у него нет водительских прав и, применив алкотестер, зафиксировали у него алкогольное опьянение.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину в пьяном вождении, но не согласился с обвинением в угонах.

«Пояснил, что имел право пользоваться и управлять автомобилем сожительницы. Она не разрешала ему ездить на автомашине, но он участвовал в покупке запчастей и в ремонте автомобиля, покупал бензин, поэтому не придавал значение ее запрету», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Потерпевшая пояснила, что запрещала обвиняемому брать автомобиль, поскольку у него не было водительских прав.

По совокупности преступлений, суд назначил сокольчанину наказание в виде 2 лет 2 месяцев и 3 дней колонии общего режима. Приговор не ступил в законную силу и может быть обжалован.

 

Тэги: угон, пьяные водители

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