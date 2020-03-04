Две золотые награды международного конкурса в Берлине получил детский театр из Вологды

Группа «Мюзикл» вологодского детского театр «Чарли» приняла участие в Международном конкурсе детско-юношеских театральных коллективов «Золотой ключик», который проходил в Берлине с 26 февраля по 1 марта 2020 года.

Дети представили на суд жюри мюзикл «Маленький принц» и номер-домашнее здание «Я просто человек». Берлинское жюри присудило группе «Мюзикл» два приза - первое место за конкурс «домашнее задание-визитка», а также первое место за лучший и чистый вокал (живой звук).

Премьера этого мюзикла состоялась в мае 2019 года в Вологодском театре юного зрителя. Этот мюзикл полностью вологодский, так как все его создатели и участники – вологжане. Слова – поэта Дениса Романенко, музыка – композитора Антона Чекавинского, постановка – режиссера и актера Игоря Ломановича, актеры – ученики детского театра «Чарли».

Члены жюри берлинского фестиваля положительно отозвались о творчестве вологжан, хвалили качество вокала и умение держаться на сцене ансамблем:

- Я понял вашу задумку, что каждый ребёнок – тот самый Маленький принц, который задаёт нужные вопросы. Это очень важно, когда тема звучит отчетливо. Хочу вас поздравить! – сказал вологжанам Александр Солдаткин, актёр театра Романа Виктюка, режиссёр, руководитель школы актёрского мастерства. – У вас очень много интересных придумок. Спасибо за красивый спектакль! Очень приятное впечатление от вас. Вы ещё дети, от вас нельзя требовать чего-то сверхъестественного. Но попытки и процесс были видны и это приятно. Значит вы правильные задачи ставите для детей. Успехов вам! Надеюсь, вы, дети, будете понимать, что у вас замечательные руководители, которые ведут вас по правильной дорожке.

Руководитель детского театра «Чарли» Ирина Старостенко считает, что детям и педагогам нужно обязательно регулярно выезжать на фестивали в другие регионы и страны: