В Сямженском районе мужчину насмерть придавило деревом при заготовке древесины

04.03.2020 [Происшествия]

В Сямженском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя: мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности во время валки деревьев. Инцидент произошел 30 января 2020 года на делянке Двиницкого участкового лесничества вблизи деревни Гридино.

По версии следствия, в тот день около 13 часов подозреваемый и его 54-летний напарник, который занимался обрубкой сучьев, валили деревья.  Осознавая, что второй мужчина находится в опасной зоне и может пострадать от падения дерева, подозреваемый бензопилой свалил сосну, которая упала на его напарника. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается. 50-летнему мужчине грозит до 2 лет исправительных работ, либо ограничение свободы сроком на 2 года, либо до 2 лет принудительных работ, либо до 2 лет лишения свободы.

Ранее NewsVo сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины из Бабушкинского района, по вине которого при заготовке древесины погиб 59-летний рабочий. 21 ноября обвиняемый производил заготовку древесины на лесной делянке колхоза по договору подряда. Себе в помощь он взял двух знакомых мужчин. В ходе работ подрядчик попытался свалить одно из деревьев, прикрепив его к трактору. Дерево упало на стоящее рядом сухостойное дерево, которое упало на потерпевшего, находившегося в опасной зоне, причинив травмы, от которых тот скончался спустя непродолжительное время.

В суде супруга погибшего ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку подрядчик принёс ей извинения и претензий к нему она не имеет. Учтя эти обстоятельства, суд прекратил уголовное дело в отношении обвиняемого. Постановление вступило в законную силу.

 

 

Тэги: лесорубы, гибель человека

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