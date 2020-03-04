Череповчанин нашел на улице сумку с паспортом и оформил по нему кредит

04.03.2020 [Происшествия]

В Череповце полицейские вычислили мошенника, который в 2018 году оформил кредит, предоставив данные из найденного им на улице паспорта. Женщина, которой принадлежал документ, узнала о случившемся, когда ей стали приходить письма из суда об обязанности вернуть деньги.

Как рассказали NewsVo в пресс-службе областного УМВД, потерпевшая обратилась в полицию в октябре 2018 года. Череповчанка пояснила, что ей приходят судебные приказы, согласно которым она должна выплатить микрофинансовой организации 8,6 тысяч рублей из-за просроченного кредита. При этом, по словам женщины, займ она не оформляла, а это значит, что кто-то незаконно воспользовался ее данными.

Разбираясь в ситуации, правоохранители выяснили, что в декабре 2017 года, возвращаясь домой с корпоратива, она потеряла сумку с вещами, среди которых был и паспорт. Ее нашел ранее судимый мужчина 1985 года рождения и принес домой. Сфотографировав страницы паспорта, он велел своей сестре унести сумку по прописанному в документе адресу. Уже после того, как вещи были возвращены хозяйке, в январе 2018 года череповчанин оформил через интернет микрозайм на 2,8 тысяч рублей, деньги были перечислены на банковскую карту бабушки подозреваемого. 

Спустя два года после совершения преступления, в начале 2020 года 34-летний подозреваемый был задержан. Возбуждено дело по части 1 статьи 159 УК РФ - мошенничество.

Тэги: мошенничество, кредиты, суды

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