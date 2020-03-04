Более 300 тонн макулатуры собрали в ящики «Зеленого полюса» в Вологде в 2019 году

В 2019 году жители Вологды передали на переработку через ящики Межрегиональной экологической и благотворительной общественной организации «Зеленый полюс» 304 тонны макулатуры.

— 100% денежных средств от реализации вторичного сырья, а это почти 700 000 рублей, перечислены на лечение или реабилитацию подопечных МЭБОО «Зелёный полюс», — сообщает на своей странице в соцсети глава общественной организации Андрей Карягин.

Всего, как сообщается на сайте «Зеленого полюса», в рамках реализации проекта «Бумажная помощь» собрано около тысячи тонн макулатуры, переведено на лечение детей с тяжелыми заболеваниями около 2 млн. рублей. На территории Вологды установлено 43 модуля для сбора бумаги.

По подсчетам специалистов, одна тонна макулатуры помогает сохранить от вырубки 10 деревьев, сберегает 20 тонн воды и 1000 кВт электроэнергии.