Две передвижные выставки, посвященные 75-летию Победы, начали работать в районах Вологодской области

Две передвижные выставки в рамках программы «Культурный экспресс: «Дорогами Победы» заработали в райцентрах Вологодской области 3 марта.

Первый проект — это выставка живописи и графики «Память огненных лет» из коллекции Вологодской областной картинной галереи. Выставка проследует по 16 муниципальным районам области. Коллектив Вологодской картинной галереи разработал четыре маршрута, каждый из которых включает остановки в четырех муниципальных районах. Первое мероприятие состоялось 3 марта в Устюженском краеведческом музее.

— В экспозицию вошли 24 произведения живописи и графики созданные, главным образом, вологодскими художниками-фронтовиками и художниками-детьми войны, а также военные плакаты, сообщает сайт Вологодской картинной галереи. — На выставке представлены работы участников войны В. Н. Корбакова, С. А. Теленкова, Б. П. Шваркова, В. Н. Сивцова, А. А. Соколова и других. Особой болью наполнены произведения М. А. Ларичева — художника, выстоявшего в боевых сражениях и пережившего ужас концлагерей. Трагедия народа нашла отражение в работах художников-детей войны — О. А. Бороздина, Б. А. Кураго, Ю. Н. Петрова, В. К. Седова. Тема памяти пронзительно звучит в произведении Д. Т. Тутунджан «Сорокоуст», 1988.

Особую историко-художественную ценность на выставке представляют плакаты, созданные в блокадном Ленинграде известными советскими графиками, группировавшимися в знаменитой бригаде «Боевого карандаша». На выставке также можно увидеть макеты оружия и обмундирования периода Великой Отечественной войны.

Вторая передвижная выставка в рамках проекта — фотовыставка «Победа в объективе времени», созданная по итогам одноименного фотоконкурса. Её торжественное открытие прошло также 3 марта, но уже районном центре народной культуры поселка Шексна.

В экспозиции представлены лучшие фотопроизведения в номинациях «Лица Великой Победы», «Наследники Великой Победы», «Салют Победы» участников конкурса из Вологды, Череповца, Бабаево, Великого Устюга, Вытегры, а также работы объединения поисковиков и вологодского поискового отряда. В числе работ выставки — фронтовые фотографии участников Великой Отечественной войны, портреты ветеранов войны и портреты тружеников тыла.

Выставки в Устюжне и Шексне будут работать до 1 апреля, а затем отправятся в путешествие по другим районам Вологодской области.