Избитый сотрудником наркоконтроля череповчанин добился в ЕСПЧ решения о компенсации в 25 тысяч евро

3 марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 25 тысяч евро компенсации череповчанину Александру Малышеву, которого избивал и унижал сотрудник госнаркоконтроля. Об этом МБХ-медиа сообщает со ссылкой на материалы дела на сайте суда. Компенсацию должны выплатить в течение трех месяцев.

Житель Череповца обращался в ЕСПЧ с жалобой на нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека (запрет пыток). По словам мужчины, в 2007 году он был задержан сотрудниками ФСКН во время "контрольной закупки". Малышев говорит, что ему подбросили метамфетамин и меченые купюры, после чего избили и предложили участвовать в другой закупке, угрожая избиением и изнасилованием. Череповчанин согласился, однако позже скрылся от полиции. Его задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, после чего оперативник приказал надеть на голову картонный петушиный гребень и сфотографироваться. Когда череповчанин отказался, силовик избил его и начал раздевать, угрожая изнасиловать на камеру. По словам Малышева, сотрудник наркоконтроля при избиении утверждал, что он может жаловаться куда угодно - все равно он не понесет ответственности.

Врачи изолятора временного содержания зафиксировали у мужчины ушибы мягких тканей лица и синяк под глазом. Несмотря на это, прокуратура более двух десятков раз отказывала ему в возбуждении дела о пытках. Самого Малышева в итоге приговорили к 5,5 годам колонии.

Ранее NewsVo сообщал, что в октябре 2016 года в Череповце был вынесен приговор 12 бывшим наркополицейким. Бывшего заместителя начальника управления ФСКН России по Вологодской области – начальника Череповецкого межрайонного отдела Алексея Советова тогда признали виновным в организации преступной группировки. Ему и его подчиненным вменялось 150 преступлений, совершенных с 2007-го по 2011 год. Это фальсификация доказательств по уголовным делам, кражи, грабежи, мошенничество, вымогательства у задержанных и их родственников денег, получение взяток, превышение должностных полномочий при задержании граждан и склонении их к даче признательных показаний, незаконный оборот наркотиков. Советову было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере четырех миллионов рублей. Еще 11 его бывших подчиненных осуждены к наказанию в виде лишения свободы от 6 до 18 лет с крупными штрафами,

В мае 2018 года областной суд, рассмотрев жалобы осужденных, смягчил наказание. В итоге вместо 20 лет лишения свободы Советов приговорен к 11 годам колонии, а назначенный ему ранее штраф отменили. Одиннадцати его подчиненным также снизили сроки лишения свободы, либо заменили их на условные.