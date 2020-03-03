Полицейские задержали мошенника, который обманывал вологжан, меняя голос на женский

В Вологде полицейские задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. В начале февраля 2020 года к правоохранителям обратился 45-летний вологжанин и рассказал, что разместил в интернете объявление о продаже мобильного телефона за 10 тысяч рублей.

«Через некоторое время на его абонентский номер позвонила молодая девушка и сообщила, что готова купить мобильник, но проживает она в городе Никольске. Во время разговора потенциальный покупатель предложила отправить на ее почтовый адрес посылку наложенным платежом. Спустя несколько часов на абонентский номер потерпевшего вновь позвонила покупательница и сообщила, что посылку заберет ее курьер. Через несколько дней девушка вновь позвонила продавцу и сказала, что телефон ей не понравился, и она отправила его обратно по почте. Но вместо мобильника вологжанин обнаружил средство для мытья посуды», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В течение недели в полицию обратились ещё двое пострадавших с аналогичными заявлениями.

Сыщики вычислили и задержали подозреваемого в мошенничестве, которым оказался 23-летний местный житель. В беседе с полицейским он рассказал, что искал в интернете объявления о продаже сотовых телефонов и связывался с продавцами, изменив голос на женский с помощью специальных программ. Далее, под видом курьера, он забирал телефоны, присваивал их себе, а затем, под предлогом возврата покупки, отправлял потерпевшим хозяйственные товары. Присвоенные телефоны он продал в Москве за 3 тысячи рублей.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы. Вологжан, пострадавших от действий этого мошенника, полицейские просят обратиться в ближайший отдел полиции, либо позвонить «02».