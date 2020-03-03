Выставка дамских сумочек откроется в Шаламовском доме в Вологде

Выставка «Дамская сумочка» откроется 5 марта в Шаламовском доме. В экспозиции представлены сумочки, кошельки, аксессуары XIX–XX веков из собрания Ярославского художественного музея.

Коллекцию старинных сумочек Ярославский музей собирает с 1980-х годов. Сейчас в ней более сотни предметов различных видов: ридикюли, дорожные сумки, минодъеры, клатчи, кошельки и аксессуары к ним.

Торжественное открытие выставки состоится в 18:00 по адресу: Вологда, ул. Сергея Орлова, 15.

Выставка будет работать до 10 мая со среды по воскресенье, понедельник и вторник — выходные дни.

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