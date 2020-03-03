Шестерых вологжан обвиняют в похищениях людей, вымогательствах и изнасилованиях

03.03.2020 [Происшествия]

В Вологодской области завершилось следствие по делу организованной преступной группы из шести человек. Мужчин в возрасте от 28 до 30 лет обвиняют в преступлениях, связанных с похищением людей, сексуальным насилием и вымогательством.

Так, по версии следствия, в июле 2018 года члены преступной группы под руководством 28-летнего вологжанина, насильно незаконно удерживали в квартире в Череповце 32-летнего предпринимателя и требовали от него миллион рублей.

— Позднее из Вологды ими был похищен мужчина 1988 г. р. и против его воли на автомашине вывезен в поселок Семенково Вологодского района, где подвергнут сексуальному насилию. Под угрозой распространения видеозаписи произошедшего обвиняемые потребовали от потерпевшего 1,5 млн. рублей, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В декабре 2018 — январе 2019 года обвиняемые неоднократно к двум жительницам Сокола (девушкам 23 и 26 лет), угрожали им убийством и насилием, требовали у потерпевших по 750 тысяч рублей. В разное время они похитили потерпевших, вывезя под ложным предлогом на автомашине «ВАЗ 2112» из Сокола в Вологодский район, где над одной из женщин надругались, а вторую заставили написать расписку о том, что она обязуется в течение двух дней передать им деньги.

— Первоначально о вымогательстве денег двумя незнакомыми мужчинами сообщили пострадавшие женщины, но следователи СК России в ходе расследования установили и иных участников преступной группы, а также другие факты их преступной деятельности. В общей сложности фигурантам 1991 — 1992, 1996, 1988 и 1989 г. р. вменяется совершение 8 преступлений, связанных с похищением людей, сексуальным насилием и вымогательством денег в суммах от 750 тыс. рублей до 1,5 млн. рублей, — говорится в сообщении регионального управления следственного комитета.

Следствие по делу проводилось во взаимодействии с сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью УВМД России по Вологодской области.

Сейчас руководитель преступной группы и еще трое ее участников заключены под стражу, еще двое — под домашним арестом. Все фигуранты ознакомились с материалами дела, которые в данный момент переданы прокурору. 

 

Тэги: вымогательство, похищение, изнасилование

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