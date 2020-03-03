Суд обязал администрацию Кирилловского района ликвидировать старую свалку

В Кирилловском районе суд по иску природоохранной прокуратуры обязал местных властей рекультивировать незаконную свалку свалка на территории Липовского сельского поселения.

- Указанная свалка ранее использовалась администрацией поселения для размещения отходов, - поясняют в Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуре.

По новым нормам размещение мусора на данной свалке запрещено, а значит, согласно законодательству в сфере обращения с отходами, она должна быть ликвидирована. Природоохранный прокурор обратился в суд с требования обязать администрацию Липовского сельского поселения, администрацию Кирилловского района и ООО «Липовское ЖКХ» разработать проект рекультивации земельного участка, на котором свалка расположена, а затем рекультивировать участок.

Решением Кирилловского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.