Череповчанин срезал силовой кабель под напряжением и сдал в металлолом

В Череповце полицейские задержали подозреваемого в краже силового кабеля со строительного крана в Зашекснинском микрорайоне.

Отрабатывая поступившее сообщение о хищении провода, правоохранители просмотрели видеозапись с места происшествия и выяснили, что злоумышленник приехал к крану на автомобиле ВАЗ «2114». Он срезал кабель, находившийся под напряжением, обычным ножом, так как на видео была заметна сильная вспышка света.

Проверив пункты приёма металла, полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний череповчанин. Похищенное он сдал в скупку и выручил 4 тысячи рублей.

«Во время работы с задержанным оперативники установили его причастность к совершению аналогичной кражи силового кабеля на ул. Белинского, совершенной ранее», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.