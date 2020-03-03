Две баскетболистки покидают клуб «Вологда-Чеваката»

Елизавета Братчикова и Диана Кажлаева покидают баскетбольный клуб «Вологда-Чеваката», об этом сообщается на официальной страничке команды в соцсети.

Обе баскетболистки продолжат свою карьеру в команде-лидере турнирной таблице Суперлиги 1 «Ростов-Дон-ЮФУ». Клуб пожелал обеим девчонкам удачи и борьбы за медали чемпионата, уже с новой командой.

Центральная нападающая Елизавета Братчикова в этом сезоне провела 32 матча за вологодский клуб, в среднем набирая 15,7 очка за игру. Разыгрывающая Диана Кажлаева 20 раз выходила в форме «Вологды-Чевакаты», в среднем набирая за матч 7,3 очка.