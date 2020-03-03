Суд закрыл уголовное дело мошенницы из Карелии, обманувшей вологжанку при аренде квартиры

Суд прекратил уголовное преследование жительницы Карелии, которая через интернет сдавала не принадлежащую ей квартиру в Вологде. Женщина из города Пудож обвинялась в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа).

В марте 2019 года подсудимая разместила в одной из групп в социальной сети объявление о сдаче в аренду квартиры в одном из домов на улице Северной в Вологде. При этом фактически квартира ей не принадлежала и обвиняемая не намеревалась предоставлять её в аренду. Потерпевшая, увидев объявление, связалась с мошенницей и договорилась об аренде с внесением предоплаты в размере 6 тысяч рублей на электронный счёт "хозяйки". Полученными деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

Подсудимая возместила потерпевшей причинённый ущерб, и в судебном заседании обе стороны ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с примирением.

«Мировой судья учел данные о личности жительницы Республики Карелия, признание ею вины и тот факт, что преступление относится к категории небольшой тяжести, и прекратил в отношении нее уголовное дело в связи с примирением с потерпевшей», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.