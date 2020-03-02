Мошенник из Череповца четыре года скрывался от следствия в Тайланде

Череповецкий менеджер четыре года скрывался от следствия в Тайланде, сообщает официальный сайт мэрии города. В 2014-2015 году мужчина, работая менеджером по продажам в магазине для охотников и рыбаков, систематически похищал деньги клиентов. Потерпевшими по делу были признаны 29 человек, сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей.

В городской прокуратуре пояснили, что обвиняемый брал деньги у клиентов для заказа техники для рыбаков и охотников, но тратил их на личные нужды. Чтобы избежать наказания, он уехал по путёвке в Тайланд, где четыре года скрывался от правосудия и даже успел открыть свой латексный бизнес, но разорился. Оставшись без денег, мужчина решил вернуться в Россию, но попал в изолятор из-за проблем с документами и пробыл там четыре месяца. В итоге обвиняемый был экстрадирован на родину.

В суде мошенник полностью признал свою вину. Друзья и родственники помогли ему частично возместить ущерб, и гражданские иски потерпевших были удовлетворены в полном объёме. С учётом этого, суд назначил череповчанину наказание в виде 3 лет колонии общего режима и штраф в 200 тысяч рублей.