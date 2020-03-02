В Череповце организаторы незаконного игорного бизнеса с прибылью в 21,5 млн рублей предстанут перед судом

02.03.2020 [Общество]

В Череповце передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении четверых членов преступной группировки, занимавшейся незаконной организацией и проведением азартных игр. Все трое ранее уже были осуждены условно по этой же статье, но продолжили свою деятельность и за год получили прибыль в 21,5 млн рублей.

Как ранее сообщал NewsVo, в 2015 году 39-летний Алексей Алдошин решил незаконно организовать в Череповце проведение азартных игр. Чтобы создать видимость законности своей деятельности, мужчина учредил и зарегистрировал ООО, через которое арендовал несколько нежилых помещений в разных частях города.  В них было установлено не менее 136 единиц оборудования, подключенного к интернету и используемого для проведения азартных игр под видом биржевой торговли или оказания благотворительной помощи.

— Для придания видимости законности своей деятельности, на случай возможных проверок, череповчане оформляли документы о том, что юридическое лицо, которое они создали, действует в интересах благотворительного фонда. При этом граждане через них оказывают пожертвования в благотворительный фонд. В действительности же клиентам, которые пользовались игровым оборудованием, эти документы на подпись не предоставлялись, — рассказал Newsvo старший помощник руководителя следственного управления СКР по Вологодской области Григорий Шубейкин.

Незаконные игровые клубы были прикрыты сотрудниками полиции, в первый раз они работали с декабря 2015 года по май 2017 года. В июне 2018 года Алдошину и двум его сообщникам — Ирине Цветковой, которая работала на должности управляющей игорным заведением, и Владимиру Яндоурову, который чинил компьютерную технику, был вынесен приговор.  Суд признал их виновными по пункту «а» ч.3 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение организованной группой азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны). Алдошин был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно, Цветкова — к 2,5 годам условного срока, Яндоуров — к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, каждого из них обязали выплатить штраф в доход государства в размере 800 000 рублей, 300 000 рублей и 200 000 рублей соответственно.

Тем не менее, преступную деятельность фигуранты свою продолжили: с 25 мая 2017 года под прикрытием деятельности ООО «РЕНУАР 2», а с 1 января 2018 года — в рамках ООО «ВАРЯГ», созданных на поставное лицо. Были привлечены новая сообщница и сообщник. Не менее 109 единиц оборудования, предназначенного для незаконной организации и проведения азартных игр, были размещены в арендованных помещениях на проспекте Победы, улицах Наседкина и Остинской.

— В целях конспирации обвиняемые пытались придать видимость законности своей деятельности, оформляя договоры пожертвования денежных средств на имя посетителей игорных заведений в благотворительный фонд, действующий в г. Москве. На случай проверок правоохранительных органов администраторам игорных заведений давались подробные инструкции о поведении и даваемых объяснениях, согласно которым следовало, что деятельность ООО «РЕНУАР 2» и ООО «ВАРЯГ» является законной, на основании договоров с благотворительным фондом, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По подсчетам следователей, с июня 2018 года по май 2019 года прибыль этих незаконных игорных заведений составила 21,5 млн. рублей, что является особо крупным размером. Преступная деятельность вновь была пресечена сотрудниками полиции. 

41-летнего Алексея Алдошина, а также его 31-летнюю, 38-летнюю сообщниц и 33-летнего сообщника будут судить по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), а также незаконному образованию (созданию, реорганизации) юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). 

 

Тэги: игорный бизнес

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