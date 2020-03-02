В Вологде задержали двух лжегазовиков, торговавших оборудованием по квартирам

02.03.2020 [Общество]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали двоих жителей Ярославской области, подозреваемых в мошенничестве.

«29 февраля около 14:00 сотрудникам вневедомственной охраны областного центра поступила информация, что двое незнакомых граждан ходят по квартирам домов на ул. Горького. Молодые люди якобы проводили осмотр и предлагали приобрести вологжанам газовое и пожарное оборудование. Наряд вневедомственной охраны задержал подозрительных мужчин в подъезде одного из домов», - пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанными оказались 20-летний и 21-летний жители Ярославской области. Молодые люди не были одеты в спецформу, а также не имели при себе инструментов и удостоверений. Документов на продаваемую технику у них также не было.

Мужчин доставили в отделение полиции по подозрению в совершении мошеннических действий. Проводится проверка.

Тэги: лжегазовики, дистанционное мошенничество

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