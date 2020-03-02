В Череповце водителя эвакуатора поймали пьяным за рулем

В Череповце 1 марта задержали пьяного водителя эвакуатора. Мужчина рассказал полицейским, что выпил и поехал в гости.

— В дежурную часть обратились жители дома № 26 по улице Моченкова, рассказали, что во дворе стоит эвакуатор и мешает проезду. На место выехали сотрудники ДПС, обнаружили водителя в кабине, попросили его сдаться назад, — рассказали NewsVo в пресс-службе городского УМВД.

Водитель отреагировал на просьбу, но поехал прямиком в сугроб. Полицейские заподозрили, мужчина пьян — от него шел сильный запах алкоголя. Освидетельствование подтвердило состояние опьянения.

Мужчина признался сотрудникам ДПС, что выпил, решил поехать в гости, но по пути остановился и уснул в машине.

В отношении 30-летнего череповчанина был составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Эвакуатор забрали на штрафстоянку.