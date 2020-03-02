Вышел третий том серии книг «Вологда в минувшем тысячелетии»

Презентация третьего тома серии «Вологда в минувшем тысячелетии» прошла в Вологодском музее-заповеднике.

— Книга рассказывает о более чем 400 объектах культурного наследия, расположенных в Вологде: здесь можно найти информацию о памятниках археологии, монументальных формах, церковном и деревянном зодчестве, промышленной архитектуре. Текст сопровождают около 1000 современных и исторических фотографий и иллюстраций, — сообщается на странице музея-заповедника в соцсети.

«Вологда в минувшем тысячелетии: памятники и истории и культуры» — это проект издательства «Древности Севера», реализованный при финансовой поддержке администрации города Вологды и Русского географического общества, — говорится на сайте РГО.

Первый и второй том были изданы в 2004–2007 годах и уже стали библиографической редкостью. Третий том — завершающий, готовился на протяжении 10 лет и включает большой объем сведений о достопримечательностях города.

Над книгой работал коллектив авторов-специалистов: Роман Биланчук, Марина Васильева, Игорь Воронин, Фёдор Коновалов, Максим Крутиков, Андрей Меньшиков, Леонид Панов, Олеся Плех, Александр Суворов, Павел Шпрыгов. Главный редактор издания — историк и археолог Александр Суворов.

— В этой книге и знатоки и любители найдут для себя много нового, — пишет на своей странице в социальной сети писатель Александр Сазонов — Издатели сделали невозможное — включили в научный оборот много новых объектов. Надеюсь, что эта книга послужит Комитету по охране объектов культурного наследия области основой для пополнения списка памятников. И еще хотелось бы, чтобы этот тяжелый двухкилограммовый том не стал «надгробным памятником» Вологде, особенно деревянной! Нельзя допустить, чтобы город переходил в книги, и книга была лучше, чем город, как кто-то отметил в комментариях к предстоящей презентации!

Книга вышла тиражом в тысячу экземпляров и уже поступила в продажу, список магазинов есть на сайте издательства.