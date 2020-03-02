17 новых мемориалов построят в Вологодской области в год юбилея Победы в Великой Отечественной войне

02.03.2020 [Общество]

В Вологодской области в этом году планируется возвести 17 новых мемориалов и благоустроить 83 памятных места. Работы будут приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдут в рамках проекта «Народный бюджет».

— Это обустройство площадей, парков, скверов и аллей, ремонт существующих мемориалов и обелисков, а также возведение новых, — сообщает сайт регионального правительства. — Среди предложенных проектов — строительство скейт-парка «Победа» в Харовске, установка памятного знака сокольчанам — труженикам тыла и детям войны в Соколе. Также по проекту «Народный бюджет» в 2020 году приобретут мемориальные плиты и благоустроят территорию памятника «Воинам — землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в деревне Матвеево Тотемского района, приведут в порядок территорию памятника Воину-освободителю в селе Ферапонтово Кирилловского района.

Как ранее сообщал NewsVo, проект «Народный бюджет» реализуется в Вологодской области на протяжении последних пяти лет. Жители населенных пунктов предлагают на конкурс свои проекты по благоустройству, самые актуальные и проработанные из них получают финансирование от области.

В 2020 году году был изменен порядок софинансирования проектов. Если раньше он был 50/50, то с этого года — 70/30, где 70% — доля области, а 30% — средства местных бюджетов, предпринимателей и жителей. В этом году к проекту «Народный бюджет» присоединились все 26 районов, 167 городских и сельских поселений. Департамент внутренней политики правительства области отобрал для участия и рассмотрел 976 проектов. Среди лидеров по количеству представленных инициатив четыре муниципалитета: Вологодский район предложил 104 проекта, Великоустюгский — 74, Тотемский и Бабаевский районы по 69 проектов.

Тэги: народный бюджет

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