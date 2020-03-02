Музыкально-литературная гостиная пройдет в Вологодском драмтеатре 4 марта

02.03.2020 [Культура]

Арт-кафе заработает в Вологодском областном драматическом театре 4 марта. Артисты превратят театральный буфет в музыкально-литературную гостиную с приветственным названием «Здравствуйте, это мы!»

— Здесь прозвучат веселые истории, песни, стихи и, конечно же, искрометный артистический юмор! — сообщается в группе театра в социальной сети. — Легкая и волшебная атмосфера театра закружит вас в этот вечер, приятно согреет своим теплом и никому не позволит скучать.

Начало мероприятия 4 марта в 18.00.

Возрастное ограничение (18+)

Тэги: Театры

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