Музыкально-литературная гостиная пройдет в Вологодском драмтеатре 4 марта

Арт-кафе заработает в Вологодском областном драматическом театре 4 марта. Артисты превратят театральный буфет в музыкально-литературную гостиную с приветственным названием «Здравствуйте, это мы!»

— Здесь прозвучат веселые истории, песни, стихи и, конечно же, искрометный артистический юмор! — сообщается в группе театра в социальной сети. — Легкая и волшебная атмосфера театра закружит вас в этот вечер, приятно согреет своим теплом и никому не позволит скучать.