В Вологодской области осудили избившего рядового офицера

Вологодский гарнизонный военный суд огласил приговор 31-летнему капитану военной части № 25594 в Шекснинском районе Андрею Г., избившему рядового. Инцидент произошел 24 ноября 2018 года в одной из квартир населенного пункта Вологда-20.

Потерпевший жил там вместе с двумя другими военнослужащими. В тот день их командиры — капитан вместе с двумя другими офицерами — приходили в квартиру на улице Кутузова для проверки жилищно-бытовых условий. Проверив их днем, два офицера еще раз вернулись вечером, в 23 часа. Один из них стал предъявлять претензии к сослуживцу потерпевшего по поводу поведения и неисполнительности.

— Он (потерпевший) попытался вмешаться в их разговор, Андрей Г. возмутился, что он вмешивается в разговор старших по воинскому званию и, оскорбив его словесно, потребовал замолчать. После того, как он (потерпевший) высказал свое возмущение по поводу оскорбления, подсудимый ударил его кулаком, от чего он упал. Затем подсудимый ударил его не менее 10 раз ногами», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Подсудимый не признал вину в совершении преступления и показал, что в тот день с ещё одним офицером встретил рядового, который, по их мнению, находился в состоянии опьянения. Они помогли молодому человеку зайти в квартиру, где рядовой проживал с другими служащими. При этом он не применял к потерпевшему никакого насилия.

Исследовав материалы дела, суд счёл вину подсудимого доказанной и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Кроме того, ему запрещено занимать должности на государственной службе сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.