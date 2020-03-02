Череповчанка Евгения Лаленкова вошла в десятку сильнейших на Чемпионате мира по конькобежному спорту

В норвежском Хамаре завершился Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье. Череповчанка Евгения Лаленкова заняла в итоге шестое место, установив по ходу соревнований два личных рекорда на 500 и 5000 метров. На завершающей дистанции она почти обогнала Мелиссу Вейфье.



«Да, все получилось. Если раньше у меня были проблемы с «пятисоткой», то сейчас получилось все. Может быть можно было 3000 чуть получше пробежать, но с другой стороны я опять рядом с Натальей Ворониной, то есть это наш результат на этой дистанции на данный момент. Наша группа, как мне кажется, готовит все, за исключением 500 метров. Но с учетом того, что мы очень часто бегаем 1500, круг с хода на 500 тоже получается, хорошо. Так что я считаю, что нужно оставаться в рамках той подготовки, что есть, и просто увеличивать работоспособность и закалять характер. Характер решает очень многое, » рассказала Евгения в интервью телеканалу Матч ТВ.



