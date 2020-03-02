В Великоустюгском районе столкнулись «Нива» и КамАЗ: два человека в больнице

Два человека получили травмы в столкновении «Нивы Шевроле» и КамАЗа в Великоустюгском районе. ДТП произошло 2 марта около 7 часов утра на 424 км автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас.

По предварительным данным, 53-летний водитель КамАЗа с прицепом, выезжая с автозаправки, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Нива Шевроле». Произошло столкновение, травмы в результате которого получили две пассажирки «Нивы», они доставлены в больницу.

На месте аварии работали наряды ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде водитель «Хенде» погиб, врезавшись в автобус на улице Ярославской. ДТП произошло 28 февраля около 16:25 у дома № 21.