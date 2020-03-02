17,6 млн рублей на чашки и блюдца: сервизы для вологодских ветеранов закупили по завышенной цене?

Комплексный центр социального обслуживания населения города Вологды и Вологодского района заказал более 11 тысяч сервизов с символикой 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Аукцион состоялся в конце февраля этого года. За чашки с блюдцами и чайниками с «победным» логотипом комплексный центр готов был отдать 29 549 978 рублей. Победителем аукциона стало ООО «Торговый дом «Сова» (директор - Оксана Галаганова), которое предложило цену в 17 600 000 рублей.

Московский торговый дом должен будет поставить в Вологодскую область 11 666 чайников объемом от 800 до 850 мл, и столько же чашек с блюдцами объемом от 200 до 210 мл из фарфора высокого качества в бумажной упаковке. Обязательное условие - нанесение логотипа празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Оно должно быть выполнено в соответствии со специальным руководством по использованию этого логотипа.

Фото из аукционной документации

В обоснование изначальной цены чиновники написали среднюю цену набора – 2533 рубля, торговый дом «Сова» снизил среднюю цену сервиза на 1000 рублей. Но как оказалось, на сайте фирмы наборы продаются еще дешевле. Судя по количеству сервизов, их планируют подарить ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, которых, по данным сайта регионального правительства, в Вологодской области проживает 11 143 человека.

На сайте ТД «Сова» средняя цена чайника соответствующих объемов – 370 рублей, а средняя цена чайной пары – 128 рублей. Таким образом, средняя цена сервиза могла составить всего 500 рублей. Закупка сразу уменьшилась бы более чем на 10 миллионов.

Интересно также, что изначально победителем аукциона стала предприниматель Беленко Ольга Андреевна, которая предложила цену в 16,1 млн. рублей. Однако с ней контракт не был заключен. На сайте госзакупок значится вот такая мотивировка: «отказ от заключения контракта или уклонение участника от заключения контракта».

По данным rusprofile.ru, только за прошлый год ТД «Сова» выполнил 146 госзаказов на поставку посуды по всей России.