В Усть-Кубинском районе провели молебен об избавлении от коронавируса

01.03.2020 [Общество]

В селе Устье в храме Воскресения Христова после литургии отслужили молебен об избавлении от коронавируса. Богослужение состоялось 23 февраля, его провел протоиерей Димитрий Жданов.

— Настоятель предложил в связи с эпидемией ОРВИ и гриппа, а также по причине усиливающейся эпидемии нового коронавируса в Китае, отслужить молебен ко Господу с прошением об избавлении от этой напасти род людской. Моление прошло с воодушевлением, — отмечает сайт Вологодской митрополии. 

Ранее NewsVo сообщал, что в декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии с неизвестным возбудителем. 31 декабря китайские власти сообщили о 44 пациентах, у 11 из них состояние было тяжелым. По данным на утро 1 марта общее число заболевших COVID-19 (медицинское название коронавируса) в мире 86982 подтвержденных случая. Случаи заболевания зафиксированы в 61 стране мира. При этом в материковом Китае количество зараженных достигло 79 824 человек, из них 2870 скончались, свыше 41,6 тысячи излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

Тэги: коронавирус, молебен

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