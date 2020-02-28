В Вологде умер писатель Владимир Аринин

28 февраля в Вологде на 85 году жизни скончался Владимир Иванович Аринин - советский и российский писатель, журналист, краевед. Об этом сообщила на своей странице в соцсети его дочь Алена Владимирская.

Владимир Иванович родился 9 марта 1935 года в селе Пономарёвка Оренбургской области. Переехал в Вологду в 1962 году. Работал в местных газетах «Вологодский комсомолец», «Красный Север» и «Русский Север».

Своё творчество Владимир Аринин начинал как детский писатель. В 1975 году вышла его первая книга «Сказки Черноглазки», а затем — научно-фантастические сказки «Оранжевая звезда» (1979) и «Цветок в космосе» (1983), последняя повесть включена в сборник «Сказки и фантазии» (1983).

Позднее были изданы его произведения для взрослой аудитории: «Тень генералиссимуса» (документальная повесть о Сталине, 1991), «Женщинам читать запрещено» (1994), «Неразгаданные тайны Пушкина» (1998), «Только в любви» (2002), «Женщине запрещено» (2002) и другие. Является также автором пьес о Константине Батюшкове, о древнерусском живописце Дионисии, книги «Вологодский клад» — сборника сказок и легенд вологодской земли.