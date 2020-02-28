Выставка картин «На солнечной стороне» откроется в галерее «Красный мост» в Вологде 5 марта

28.02.2020 [Культура]

Открытие выставки «На солнечной стороне» художников из Кабардино-Балкарской республики Муаеда, Михаила и Виктории Аксировых состоится 5 марта в галерее «Красный мост».

В экспозиции представлено около ста живописных работ в жанрах пейзажа, натюрморта, сюжетной композиции, объединенных светлой, солнечной палитрой художников.

— Это будет по-настоящему весенняя, радостная выставка, — сообщают организаторы на странице галереи в социальной сети.

Почетными гостями вернисажа станут Александр Миллер дэ ла Серда, консул России во французском регионе Новая Аквитания, писатель, журналист, член Академии Же Флоро, лауреат французской Академии и его супруга графиня Анна Толстая, художник, потомок семьи графа Федора Петровича Толстого, медальера, скульптора, живописца, гравера (1783 — 1873).

После официальной церемонии господин посол прочтет для желающих лекцию, посвященную 350-летию приезда делегации российских послов во Францию, их посещение города Бордо и региона Новая Аквитания в 1668 году.

Встреча с гостями состоится перед открытием выставки 5 марта в 16.00. Вход свободный, но по предварительной записи в группе.

Торжественное открытие выставки состоится 5 марта в 18.00. Выставка будет работать до 19 апреля.

Без возрастных ограничений.

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Фото со страницы галереи в соцсети

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