В Устюженском районе предпринимателя оштрафовали за рубку леса на землях сельхозназначения

28.02.2020 [Общество]

В Устюженском районе бизнесмена, рубившего деревья на землях сельхозназначения, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Нарушения в работе лесозаготовителя выявили сотрудники управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям.

— В декабре 2020 года ведомством было выяснено, что индивидуальный предприниматель при проведении  работ по заготовке древесины допустил захламление земель сельскохозяйственного назначения порубочными остатками, не осуществил мероприятия по охране земель,  тем самым совершил административное правонарушение, — сообщается в пресс-релизе Россельхознадзора. 

В итоге индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 50 000 рублей.

 

Тэги: леса

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