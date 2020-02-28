В Бабаевском районе двух детей изъяли из семьи после жалобы соседки в органы опеки

В деревне Ольховик Бабаевского района службы опеки изъяли из малоимущей семьи двух детей после жалобы соседки. Мать 6-летней и 14-летней девочек, Евгения Першина, рассказала «Комсомольской правде», что поводом для такого решения стали неудовлетворительные бытовые условия.

— Чтобы я не мешала полицейским забирать ребенка, меня приковали наручниками к печке, -говорит Евгения — Старшую я даже не видела, ее забрали из школы.

По данным издания, семья Евгении и Алексея Першиных в дом родственников из Санкт-Петербурга несколько месяцев назад — в октябре прошлого года. Супруги говорят, что хотели пожить в деревне три-четыре года, скопить денег и обменять все это на жилье где-нибудь в Ленинградской области. До этого семья долго жила на съемных квартирах в северной столице. Старшую девочку устроили в интернат в Бабаево, потому что возить туда и обратно каждый день семья не может. Младшая живет с родителями, старшая приезжает домой на выходные. У Першиных восемь кошек и одна собака.

— Я удаленно работаю бухгалтером, езжу в Питер пару раз в месяц, на это время Леша приезжает к детям. А он так и трудится таксистом, три дня там в городе, три дня с нами. Туда-сюда мотается, — рассказывает Евгения.

По словам женщины, жалобу о том, что дети в семье живут в неблагополучных условиях, в органы опеки написала соседка. В начале декабря к Першиным пришли с проверкой полицейские. Был составлен протокол о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей (в документе говорится, что в доме холодно, дров мало, антисанитарные условия) и назначен штраф в 1500 рублей. После их многочисленных жалоб на действия правоохранителей, как рассказывает Евгения, к ним выехали сотрудники опеки и никаких проблем не нашли.

— Меня удивило, что несколько раз меня спрашивали, почему мы не переедем в Бабаево. Почему не продаем дом, не добавляем маткапитал (он у меня еще не реализован) и не покупаем жилье поближе к городу. Почему не избавимся от кошек и собаки. Говорят, в доме у меня воняет кошатиной. Но я же не могу так сразу переучить животных, которые жили в квартире ходить в туалет на улицу. Тем более зимой.

В последние месяцы контроль со стороны опеки продолжался, а после того, как у младшей дочки Евгении начались проблемы с глазом, ситуация развивалась стремительно. В Бабаево им выдали направление для ребенка в областную больницу, это было 27 января. Родители собирались везти девочку в Вологду 30 января, но 29 января к ним в дом пришли из опеки.

— Сказали, собирайте вещи ребенку, вы ее не лечите, это угроза жизни, мы повезем ее в больницу сами. А старшая, якобы, уже написала от нас отказ. Я сопротивлялась, не хотела отдавать дочь. Тогда меня приковали наручниками к печке, — говорит Евгения.

Першиным сказали, что им нужно сделать ремонт в доме, иначе им детей не вернут. Где взять деньги на это, непонятно. Кроме того, как оказалось, опека уже направила суд направлен иск о лишении родительских прав.

NewsVo получил комментарий уполномоченной по правам ребенка в Вологодской области Ольги Смирновой. Она рассказала, что по факту изъятия детей из семьи проводилась прокурорская проверка.

— Дело не только в жалобе соседки. В семье ситуация не очень хорошая: есть и злоупотребление спиртными напитками, и, действительно, сплошная антисанитария. У ребенка в глазу было инородное тело, нужна была срочная госпитализация в областную детскую больницу. Было выписано направление, но ребенка туда не доставили. Пришлось вмешиваться органам опеки, ребенка отбирать и везти в больницу. Проверку проводила прокуратура района, я писала запрос, у меня есть ответ, что действия органов опеки в данной ситуации признаны обоснованными, — говорит Ольга Смирнова.

Позиция уполномоченного, как говорит Смирнова, заключается в том, что из-за плохих бытовых условий родители не должны лишаться своих прав.

— Но когда родители в нетрезвом состоянии, и когда не предпринимаются меры по лечению и госпитализации ребенка, то непонятно, о чем они вообще думают, — сказала Смирнова.

Она также подтвердила, что старшая девочка написала заявление о том, что в семью возвращаться не хочет. Сейчас оба ребенка в интернате в Череповце.

Екатерина Першина говорит, что обвинения в злоупотреблении спиртным - клевета. А если ребенок был так серьезно болен, то почему его не госпитализировали в Бабаево или не отвезли на скорой в Вологду, а отпустили домой.

Благотворительный фонд "Хочу верить" сейчас ведет сбор средств на ремонт для семьи Екатерины. Деньги принимаются по реквизитам организации, назначение - "на ремонт Першиной". К решению проблемы также подключился общественный деятель, директор социального центра Святителя Тихона при Донском монастыре, многодетный отец Александр Гезалов.