Вместо купленной в интернете автомагнитолы жительнице Тотьмы прислали корм для животных

151 тысячу рублей похитили мошенники со счетов жителей Вологодской области за сутки. Так, 43-летняя жительница Тотьмы купила в социальной сети автомагнитолу за 4 тысячи рублей. Получив смс о доставке посылки в почтовое отделение, женщина забрала коробку и обнаружила внутри нарезанную бумагу и корм для животных.

«В Вытегорском районе женщина 1950 г. р. получила сообщение в социальной сети. Один из банков подарил ей бонусы. В сообщении была и ссылка, пройдя по которой можно было получить подарки. В последнем пункте опроса нужно было ввести данные своей банковской карты, что и сделала потерпевшая. С банковского счета пенсионерки списались 95 тысяч рублей. Аналогичное сообщение поступило от жительницы Череповца 1966 г. р. В этом случае череповчанка лишилась 16 тысяч рублей», — пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ещё одно правонарушение было совершено в отношении жительницы Вологодского района. Женщина пояснила полицейским что, в одной из соцсетей неизвестный, от имени её знакомого попросил у неё в долг 18 тысяч рублей. Она перевела деньги на указанный счёт, но позже выяснила, что страница знакомого была взломана и обратилась в полицию. Аналогичным способом 53-летний вологжанин лишился 12 тысяч рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что 69-летняя жительница Вологды перевела мошенникам более миллиона рублей, надеясь получить компенсацию за некачественные лекарства.