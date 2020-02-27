Череповчане завоевали медали первых Всероссийских зимних спортивных игр спортсменов-любителей

27.02.2020 [Спорт]

Две золотых и одну бронзовую медаль завоевали череповчане на Первых Всероссийских зимних спортивных играх среди любителей.

Соревнования прошли в Ижевске с 22 по 25 февраля, в них приняло участие более 1000 спортсменов-любителей из 48 регионов России. Состязания прошли по лыжным гонкам, сноуборду, кёрлингу, биатлону и зимнему триатлону, по конькобежному спорту, по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Череповчанка Валентина Рябова завоевала две золотых медали на дистанциях 10 и 15 км. свободным стилем. Еще один представитель Вологодчины Алексей Начинкин в своей возрастной категории на дистанции 10 км (коньковый ход) и на дистанции 5 км (свободный стиль) занял пятое место, а на дистанции 20 км (коньковый ход) занял третье место.

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