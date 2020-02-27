Дом традиций и ремёсел «Морошка» откроют в Тотьме

27.02.2020 [Общество]

Фонд развития общественных инициатив Тотемского района Вологодской области «Соль земли» выиграл президентский грант в 5,8 млн рублей на реализацию проекта «Соль — в традициях!». 

В рамках проекта планируется открыть в Тотьме дом традиций и ремёсел «Морошка». Разместить его планируют в пустующем одноэтажном деревянном здании на набережной Кускова. Авторы проекта хотят сделать этот дом центром притяжения для ремесленников района, где можно было бы проводить встречи по интересам, знакомиться, общаться, а также проводить занятия, передавать ремесленный опыт.

Кроме того, в рамках проекта планируется провести серию семинаров, круглых столов и стажировок в Тотьме и на других территориях Русского Севера для объединения северных мастеров ремёсел из малых городов и сёл. Также запланированы ряд акций и мероприятий для местных жителей.

— Акции будут направлены на восстановление локальной памяти, связанной с традиционной народной культурой, промыслами и ремёслами, на формирование и укрепление межпоколенческой связи, на выявление личных историй, через призму которых тема развития Тотемской народной культуры становится более живой и менее обезличенной, — сообщается в заявке проекта на сайте Фонда президенстких грантов — Важным результатом проекта мы видим возможное формирование новой НКО ремесленников Среднего Посухонья.

По словам директора Тотемского музейного объединения Алексея Новоселова, для фонда «Соль Земли» этот проект — еще и шанс спасти деревянный дом на набережной Кускова

— Наш фонд развития общественных инициатив «Соль Земли» впервые в своей истории получил грант в размере 5 млн. 800 тыс. рублей (вроде бы самый крупный грант в Вологодской области) и будет заниматься восстановлением из небытия симпатичного деревянного домика и ремесленных традиций Посухонья, — пишет Алексей на своей странице в социальной сети — Нам был очень нужен этот проект. Проблема спасённых от сноса двух деревянных домиков Тотьмы витала в воздухе с самого момента спасения: мало сохранить, надо ведь ещё и поддерживать там жизнь! Один домик пытается быть спасённым благодаря «Том Сойер Фесту», но до сих пор проблем там больше, чем позитивных результатов; а второй пока что стоял просто так, ожидая чуда. Дождался! Удачно совпало одно с другим: нашим мастерам-ремесленникам давно не хватало места для работы, общения, передачи навыков. Будет!

Тэги: соль

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