Дом традиций и ремёсел «Морошка» откроют в Тотьме

Фонд развития общественных инициатив Тотемского района Вологодской области «Соль земли» выиграл президентский грант в 5,8 млн рублей на реализацию проекта «Соль — в традициях!».

В рамках проекта планируется открыть в Тотьме дом традиций и ремёсел «Морошка». Разместить его планируют в пустующем одноэтажном деревянном здании на набережной Кускова. Авторы проекта хотят сделать этот дом центром притяжения для ремесленников района, где можно было бы проводить встречи по интересам, знакомиться, общаться, а также проводить занятия, передавать ремесленный опыт.

Кроме того, в рамках проекта планируется провести серию семинаров, круглых столов и стажировок в Тотьме и на других территориях Русского Севера для объединения северных мастеров ремёсел из малых городов и сёл. Также запланированы ряд акций и мероприятий для местных жителей.

— Акции будут направлены на восстановление локальной памяти, связанной с традиционной народной культурой, промыслами и ремёслами, на формирование и укрепление межпоколенческой связи, на выявление личных историй, через призму которых тема развития Тотемской народной культуры становится более живой и менее обезличенной, — сообщается в заявке проекта на сайте Фонда президенстких грантов — Важным результатом проекта мы видим возможное формирование новой НКО ремесленников Среднего Посухонья.

По словам директора Тотемского музейного объединения Алексея Новоселова, для фонда «Соль Земли» этот проект — еще и шанс спасти деревянный дом на набережной Кускова