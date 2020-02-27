Тотьмича приговорили к шести месяцам колонии за пьяное вождение

В Тотемском районе суд вынес приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии опьянения. За 2019 год он трижды был судим за аналогичные правонарушения.

«В декабре 2019 года молодой человек вновь управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время приехал к одному из развлекательных заведений Тотьмы, где был задержан сотрудниками ДПС», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Суд, учитывая личность обвиняемого и обстоятельства совершения преступления, назначил ему наказание в виде 6 месяцев и 15 дней колонии-поселения, а также лишил его права управления транспортными средствами на 3 года. Подсудимый был взят под стражу после вынесения приговора.

Решение суда не вступило в законную силу из-за жалобы обвиняемого на суровость наказания.