Пять центров амбулаторной онкологической помощи создадут в Вологодской области к 2024 году

27.02.2020 [Общество]

Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) появятся на базе пяти медучреждений Вологодской обляти к 2024 году. Об этом, выступая перед депутатами законодательного собрания области, рассказала заместитель губернатора Лариса Каманина. 26 февраля темой «Правительственного часа» стала реализация региональных проектов, направленных на борьбу с сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями в регионе.

Предполагается, что в областной столице ЦАОП будет создан в поликлинике № 1 на улице Мальцева, а в Череповце — на базе Вологодской областной больнице № 2 на улице Данилова. В будущем также запланировано открытие таких центров в Великом Устюге, Соколе и Устюжне. При этом череповецкий центр собираются открыть уже в 2020 году. 

В центрах, как отметила Каманина, будет проводиться комплексная и быстрая диагностика основных видов злокачественных новообразований.

— Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения, — пояснила Лариса Каманина.

По ее словам, по причинам смертности в Вологодской области на первом месте находятся болезни системы кровообращения, на втором — новообразования.

За последние пять лет количество заболевших онкологией вологжан выросло на 8,4% — с 382 до 417 человек на 100 тысяч населения. Зафиксирован рост общей заболеваемости и по классу «болезни системы кровообращения». Так, если в 2015 году показатель был 2 246 человек на 100 тысяч населения, то в 2019 году — уже 3007 человек на 100 тысяч населения.

В регионе действуют специальные программы, в рамках которых финансируются мероприятия по борьбе и профилактике этих заболеваний. Так, в 2020 году на борьбу с сердечнососудистыми заболеваниями в Вологодской области будет направлено 225,7 млн рублей, из них 216,7 млн — средства федерального бюджета, 9,0 млн  — средства областного бюджета. Эти деньги потратят на покупку нового оборудования в сосудистые отделения больниц, в региональный сосудистый центр, а также на обеспечение лекарствами вологжан, перенесших инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, находящихся на диспансерном  наблюдении.

353, 9 млн рублей собираются направить в Вологодской области в 2020 году на переоснащение медицинским оборудованием учреждений, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (339,7 млн из федерального бюджета, 14,2 млн из регионального бюджета).

Председатель комитета ЗСО по образованию, культуре и здравоохранению Людмила Ячеистова попросила департамент здравоохранения Вологодской области определить порядок маршрутизации больных в сердечно-сосудистые центры, принять меры к исключению непрофильной госпитализации в эти учреждения. По ее мнению, необходимо больше внимания уделять реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями,  расширять площади онкодиспансера — ставится вопрос о возведении к нему пристройки, решать вопросы нехватки онкологов в поликлиниках.

— Сегодня ни слова не сказали еще по одному вопросу. Но он существует и мы не первый год о нем говорим — речь идет об онкохосписах. Мы одна из немногих областей, где нет онкохосписа. И как перспективу я не вижу, чтобы эти вопросы ставили. Люди, которым не суждено долго жить, должны жить в комфортных условиях, под надзором социальных работников и медиков, — говорит Людмила Ячеистова.

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области 

Тэги: сосудистый центр, профилактика, ЗСО

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