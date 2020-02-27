В Великом Устюге собирают деньги на установку памятника Герою СССР Анатолию Угловскому

Великоустюгский городской Совет ветеранов войны и труда объявил сбор средств на установку нового памятника Герою СССР Анатолию Угловскому. По словам представителей общественной организаций, нынешний «выглядит удручающе».

— В нашем городе один из памятников, за который нам всем должно быть стыдно. Это памятник нашему земляку, Герою Советского Союза — Анатолию Угловскому. Первоначально памятник, в виде фигуры солдата, был установлен в 1961 году. Но быстротечное время неумолимо и разрушительно даже для памятников. Позже памятник был сделан в деревянном исполнении, но дожди, ветра и солнце сделали своё дело и сейчас он выглядит удручающе, — говорится в сообщении, размещенном в группе администрации Великоустюгского района в соцсети.

Фото из группы администрации Великоустюгского района

Собранные деньги будут потрачены на подготовку проекта, изготовление и установку памятника Анатолию Угловскому. В совете ветеранов выразили надежду, что памятник будет установлен в этом году. Реквизиты для пожертвований можно найти в группе администрации муниципалитета. Вопросы можно задать по телефону в Великом Устюге 2-73-97.

Анатолий Угловский родился в 1923 году в деревне Лужевица (ныне Великоустюгский район), в апреле 1942 года был призван в Красную армию. В ночь на 20 декабря 1943 года участвовал в бою при деревне Холудная в Витебском районе республики Беларусь. При отражении контратаки противника двумя противотанковыми гранатами подбил головной вражеский танк, чем сорвал контратаку. В это же время Угловский был убит очередью из немецкого пулемёта. Звание Героя СССР ему было присвоено посмертно. Похоронен в деревне Вымно Витебского района в братской могиле советских воинов.