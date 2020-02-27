Детский день пройдёт в Музее кружева в Вологде 1 марта

27.02.2020 [Культура]

«Детский день» пройдёт в Музее кружева в необычном формате: посетителей ждёт интеллектуально-развлекательная игра.

— В 11:00 музей наполнится весельем и азартом: ребята и взрослые найдут ответы на необычные вопросы и краеведческие загадки, пройдут увлекательный командный квест по залам основной экспозиции. Самые активные и любознательные игроки получат призы. Ещё одним подарком станет выступление Виктории Волковой — участницы программы «Голос. Дети», — сообщается в группе музея в социальной сети.

Для участия в игре нужно обязательно зарегистрировать свою команду. Сделать это можно по телефону +7-953-519-67-01. Количество мест ограничено. Вопросы интеллектуальной игры рассчитаны на детей от 7 лет.

Также 1 марта в течение дня одиночные посетители при покупке входного билета могут взять на кассе бесплатный путеводитель с игровыми заданиями по экспозиции Музея кружева.

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Тэги: музей кружева

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