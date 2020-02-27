Ехавший из Петербурга в Череповец автобус перевернулся в Ленобласти

Пассажирский автобус, следовавший из Санкт-Петербурга в Череповец, попал в ДТП в Бокситогорском районе Ленинградской области. Есть пострадавшие.

Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 15:30 на 10-м километре дороги Бокситогорск — Батьково. По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса Volvo не справился с управлением, машину занесло, и она опрокинулась.

В момент ДТП в автобусе находились 11 пассажиров. Медицинская помощь потребовалась двум женщинам, её, по данным полиции, оказали на месте. По информации ТАСС, пострадали шесть человек, троих госпитализировали. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Остальных пассажиров в Череповец повёз другой автобус.

Ранее NewsVo писал, что в Тотемском районе предпринимателю-перевозчику суд назначил штраф за ДТП с микровтобусом, в котором получила травмы 17-летняя студентка.