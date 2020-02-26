Вологодский проект народного бюджетирования реализуют и в других регионах России

26 февраля депутаты Законодательного собрания Вологодской области поддержали две федеральные инициативы, аналогичные региональному проекту «Народный бюджет». Речь идет о поправках в Бюджетный кодекс и федеральный закон о местном самоуправлении. Законопроекты внесли в нижнюю палату российского парламента заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и сенатор Олег Мельниченко, а также руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«В нашем регионе аналогичный проект „Народный бюджет“ действует уже с 2015 года. В его рамках вологжане сами решают, какие проекты хотят реализовать, занимаются их проработкой и получают областную субсидию, остальные средства на условии софинансирования распределяются между жителями-инициаторами, представителями бизнеса и местным бюджетом, — рассказал председатель ЗСО Андрей Луценко. — С каждым годом проект набирает популярность. Об этом в первую очередь говорят цифры: если пять лет назад на его реализацию из областного бюджета было выделено 10 миллионов рублей, и воплощены в жизнь 66 проектов, то в 2019-м — уже 90 миллионов (177.6 млн.рублей с учетом софинансирования) — поддержку получили 818 проектов».

По словам Андрея Луценко, проект настолько показал свою эффективность и востребованность, что в областном правительстве принято решение с 2020 года увеличить суммы субсидии из бюджета региона до 70% стоимости народных проектов. Таким образом, в 2020 году на проект «Народный бюджет» будет затрачено более 300 миллионов рублей, 210 из которых будет выделено из областного бюджета.