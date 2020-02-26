В Вологде из-за пожара в туалете эвакуировали учеников и персонал школы №4

26.02.2020 [Происшествия]

В школе № 4 Вологды днем 26 февраля произошел пожар в одном из туалетов на втором этаже. Из здания эвакуировали 340 человек, в том числе 300 детей и 40 учителей.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление на втором этаже. Персонал ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя до прибытия пожарной охраны, — сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.

Выяснилось, что в туалете загорелся контейнер для бумажных полотенец. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем, на месте работают дознаватели, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее NewsVo сообщал, что в ноябре 2019 года в новой школе на Северной в Вологде произошло возгорание из-за короткого замыкания проводки

Тэги: школа, пожар

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