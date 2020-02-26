В Соколе владелицу напавшей на женщину овчарки обязали выплатить пострадавшей 32,5 тысяч рублей

26.02.2020 [Общество]

В Соколе суд взыскал с местной жительницы, чья кавказская овчарка покусала 74-летнюю пенсионерку, 32 тысячи рублей компенсации в пользу пострадавшей.

«В феврале 2019 года после приема в поликлинике 74-летняя жительница Сокола направилась к остановке автобуса. Проходя около магазина «Сказка», она увидела будку для собак, ей показалось, что будка пустая: не было предупреждающих надписей, мисок с кормом, не было видно самой собаки или собачьей цепи. Внезапно сзади на нее набросилась огромная собака, схватила и укусила за левую ногу, затем повалила на снег и снова укусила за ногу, вырвала клок от голенища сапога. С лаем собака бросалась на нее снова и снова, не давала встать с земли, хватала за пуховик. Потом выбежали две женщины, одна из которых была хозяйкой собаки, никакого внимания на нее не обратили, помощи не предложили, просто схватили собаку», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В поликлинике пенсионерке оказали первую помощь, а затем доставили в больницу, где её прооперировали. Женщина долго лечилась, прошла курс уколов в целях профилактики бешенства и, поскольку хозяйка собаки письменно отказалась возмещать ей причинённый ущерб, обратилась в суд. В исковом заявлении она просила взыскать с сокольчанки материальный ущерб и компенсацию морального вреда. В судебное заседание ответчик не явилась.

При вынесении решения о размере компенсации, суд учёл, что хозяйка овчарки не оказала пострадавшей первой помощи. Кроме того, был принят во внимание возраст пострадавшей и то, что кавказская овчарка относится к наиболее опасным породам собак. В итоге суд взыскал с сокольчанки 25 тысяч рублей компенсации морального вреда и 7 573 рубля возмещения материального ущерба.

Заочное решение не вступило в законную силу.

Тэги: укус, собака, компенсация вреда

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