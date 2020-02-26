Жительницу Череповца утопили в собственной ванной

26.02.2020 [Происшествия]

В Череповце следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 43-летней местной жительницы. Тело женщины с признаками насильственной смерти  обнаружили в ванне в собственной квартире. По подозрению в совершении преступления арестован 46-летний ранее судимый за убийство череповчанин.

«17.02.2020 в 02 часа следователям СКР поступило сообщение о том, что в квартире на улице К. Беляева в г.Череповце обнаружено тело женщины 1976 г.р. в ванне. Предварительные результаты судебно-медицинских исследований свидетельствуют, что причиной ее смерти явилась механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей водой», - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Тело погибшей обнаружила её мать, вернувшись ночью с работы. Изъяв вещественные доказательства с места происшествия, следователи организовали по ним проведение оперативно-розыскных мероприятий и установили подозреваемого в нападении на потерпевшую. Им оказался 46-летний череповчанин, ранее судимый за убийство. 20 февраля он был задержан и вскоре арестован судом на период предварительного расследования.

В пресс-службе регионального управления следственного комитета корреспонденту NewsVo пояснили, что арестованный не признаёт своей причастности к гибели потерпевшей. Он может являться её знакомым. Обстоятельства их знакомства устанавливаются следствием. Причины, по которым задержанного подозревают в преступлении, не раскрываются в интересах следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: убийство

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