Надзором в сфере содержания животных с 2020 года в Вологодской области занимается ветеринарная служба

Вопросами контроля над содержанием домашних животных и проблемой бездомных животных с 2020 года в регионе занимается управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области. Полномочия переданы в связи с вступлением в силу федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Он предполагает новые требования к правилам выгула собак опасных пород, запрет контактных зоопарков, регулирование деятельности приютов для животных.

- Все полномочия по установлению фактов нарушений, по составлению протоколов, по привлечению лиц к административной ответственности будут осуществлять служба ветеринарии Вологодской области и, что касается санитарно-эпидемиологического благополучия населения, Роспотребнадзор, - пояснила журналистам председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Законодательного собрания Вологодской области Лариса Кожевина.

По ее словам, сотрудников управления ветеринарии уже попросили разработать для жителей региона алгоритм составления обращений в ведомство по поводу содержания животных.

- Это необходимо, чтобы вологжанам было понятно, куда они могут позвонить или написать по своему вопросу, - отметила Лариса Кожевина.

26 февраля депутаты ЗСО также внесли поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях в Вологодской области», чтобы привести его в соответствие с федеральными нормами. Поправками, в частности, признана утратившей силу статья областного закона об административной ответственности за нарушение правил содержания собак и кошек. Теперь это федеральные полномочия.