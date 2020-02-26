Пенсионерке из Тотьмы выдали льготные лекарства после обращения к депутату Холодову

За помощью к депутату Законодательного Собрания Вологодской области Антону Холодову обратилась жительница Тотьмы Галина Николаевна.

Женщина – инвалид 3 группы. По здоровью ей необходимо принимать препарат, которого в нужном количестве в аптеке Тотьмы практически никогда не выдавали.

«Препарат дорогостоящий, приобретать за личные средства нет возможности. А принимать необходимо постоянно. Без этого лекарства очень тяжело», - рассказала Галина Николаевна.

«К нам очень часто обращаются жители области с проблемой нехватки льготных лекарственных препаратов в аптеках, - комментирует Антон Холодов. - Как правило, мы сразу работаем с Департаментом здравоохранения, требуем выдать препараты, ведь они положены по закону. И с обращением Галины Николаевны мы работали так же. В результате препарат выдали в полном объеме».

Общественная приемная депутата ЗСО Антона Холодова находится по адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 13. Записаться на прием можно по телефону: 8-981-509-00-07.