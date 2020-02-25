Две ярмарки товаров ручной работы пройдут в Вологде в начале марта

25.02.2020 [Общество]

Две ярмарки товаров ручной работы пройдут в Вологде в начале марта. 

Так, фестиваль «Арт-комод» состоится 1 марта с 11:00 до 17:00 во дворце спорта на улице Конева.

— Свои работы на нашем фестивале представят более 100 мастеров из Вологды, Череповца, Ярославля, Иваново, Костромы, Москвы и Санкт-Петербурга, — сообщают организаторы на странице мероприятия в социальной сети. — Это уникальная возможность найти необычные рукотворные вещи среди большого их многообразия. Вас так же ждут мастер-классы, интересные развлечения для детей, розыгрыши и подарки.

Поп-ап маркет «Красный bazar» пройдёт 7 марта в галерее современного искусства «Красный мост».

— Первое в Вологде мероприятие, объединившее мастеров прикладного искусства, дизайнеров, а также музыкантов, стилистов и всех, кто делает будни ярче, — сообщают организаторы — Здесь вы сможете найти авторские изделия из Вологодской области, Костромы, Ярославля, Москвы и других городов. Все, о чем вы раньше только мечтали, что вы складывали на доски в Pinterest, теперь можно приобрести здесь, познакомиться с людьми, которые создают тренды, научиться делать качественные и оригинальные вещи.

Вход на оба мероприятия свободный.

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Тэги: ярмарка, мастера

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