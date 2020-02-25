В Череповце в массажном салоне предлагали услуги проституток

25.02.2020 [Происшествия]

В Череповце полицейские пресекли деятельность притона для занятия проституцией. В заведении задержали шесть девушек в возрасте от 18 до 35 лет.

— В отдел уголовного розыска УМВД России по Череповцу поступила информация, что в одном из арендованных помещений в Зашекснинском районе города металлургов под видом массажного салона оказываются интимные услуги. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что посетителям под видом оказания процедур массажа предлагались услуги сексуального характера, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В тот же день полицейские задержали 32-летнего мужчину, организовавшего деятельность борделя. Оперативники установили факты, свидетельствующие о систематическом оказании подобных услуг.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», ведется следствие. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде суд вынес приговор 25-летней девушке, которая организовывала выезд проституток по адресам. Она размещала в интернете анкеты и фотографии девушек, оказывающих услуги сексуального характера, перечень данных услуг и их стоимость.

Фото пресс-службы областного УМВД

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