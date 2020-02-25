Череповчанин подозревается в сбыте вещества, используемого для изготовления наркотика

В Череповце полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте вещества, используемого для приготовления наркотика.

«В ходе реализации оперативных мероприятий полицейские установили, что 43-летний череповчанин сбыл 30-летнему местному жителю сильнодействующее вещество. При досмотре карманов верхней одежды, у гражданина 1989 г. р. оперативники обнаружили и изъяли упаковку, в которой находился флакон с неизвестной жидкостью», — пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Экспертиза показала, что в изъятом флаконе находится жидкость, используемая для приготовления синтетического наркотика. В пресс-службе городского УМВД корреспонденту NewsVo пояснили, что данное вещество запрещено к продаже с 1 января 2020 года.

В квартире 43-летнего задержанного в Зашекснинском районе города, полицейские обнаружили коробку с похожими флаконами. Исследование показало, что в них содержится схожее вещество общей массой 240 граммов.

В отношении 43-летнего задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот сильнодействующего вещества с целью сбыта. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. В пресс-службе также уточнили, что 30-летний покупатель не будет привлечён к ответственности, поскольку хранение указанного вещества не запрещено законом.