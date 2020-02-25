В Череповце движение на одном из перекрестков сделают круговым

25.02.2020 [Общество]

В Череповце изменят схему движения авто на перекрестке улиц Устюженская — Парковая — Чкалова. Там будет организовано круговое движение. 

— Жители города неоднократно обращались с просьбой поставить здесь светофор. Однако анализ дорожной ситуации показывает, что грузовикам и фурам будет тяжело трогаться с места в горку на Устюженской. Поэтому на заседании комиссии по транспортной логистике приняли решение о строительстве перекрестка с круговым движением. Кольцо диаметром 20 метров должно упорядочить транспортные потоки, сделать проезд более безопасным, — написал на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

Управлению капитального строительства мэрии Череповца дано поручение приступить к проектированию и составлению сметы строительства.

Тэги: круговое движение

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