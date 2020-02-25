В Вологде изъяли контрафактные сигареты и спиртовые жидкости стоимостью 1,3 млн рублей

В Вологде полицейские изъяли крупную партию контрафактных сигарет и спиртосодержащих жидкостей на 1,3 млн рублей. В незаконном обороте продукции подозревают 29-летнего местного жителя. Его задержали во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«В ходе осмотра гаражного бокса, а также в торговых точках, расположенных на улицах Разина, Карла Маркса, Преображенского и Козленская, принадлежащих вологжанину оперативники изъяли 1287 бутылок спиртосодержащей продукции объемом 100 мл и более 10 тысяч пачек сигарет», - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.6 ст.171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством), а также ч.4 ст.327.1 УК РФ (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование). За указанные преступления мужчине грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей и до 8 лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей.