В Вологде изъяли контрафактные сигареты и спиртовые жидкости стоимостью 1,3 млн рублей

25.02.2020 [Происшествия]

В Вологде полицейские изъяли крупную партию контрафактных сигарет и спиртосодержащих жидкостей на 1,3 млн рублей. В незаконном обороте продукции подозревают 29-летнего местного жителя. Его задержали во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«В ходе осмотра гаражного бокса, а также в торговых точках, расположенных на улицах Разина, Карла Маркса, Преображенского и Козленская, принадлежащих вологжанину оперативники изъяли 1287 бутылок спиртосодержащей продукции объемом 100 мл и более 10 тысяч пачек сигарет», - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.6 ст.171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством), а также ч.4 ст.327.1 УК РФ (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование). За указанные преступления  мужчине грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей и до 8 лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей.

Тэги: контрафакт
Фото пресс-службы областного УМВД

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